KALBİR'den Mubitek'e inovasyon ödülü

İnovatif hizmetleri ve know-how gücü ile her yıl başarısını katlayıp çeşitli kurumlar tarafından ödüle layık görülen Mubitek’e, bir ödül de Bursa merkezli Kalite Birliği Derneği’nden (KALBİR). BTSO’da düzenlenen törende Mubitek, KALBİR tarafından verilen “İnovatif Ürün Geliştirme En İyi Uygulama” ödülünün sahibi oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer alan tasarım ve yazılım alanında faaliyet gösteren mühendislik firması Mubitek’e, bir ödül de KALBİR’den geldi. KALBİR tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde Mubitek, "İnovatif Ürün Geliştirme En İyi Uygulama" ödülünün sahibi oldu.

BTSO’da gerçekleştirilen ödül töreni ve etkinliğe; Mubitek Genel Müdürü Mustafa Bintaş ile Mubitek Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Mubitek Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, “Bursa merkezli KALBİR’den bu ödülü layık görülmek, başarımızın adında ‘kalite’ geçen bir kurum tarafından ödüllendirilmesi firmamız adına oldukça gurur verici. Bu noktada KALBİR Başkanı sayın Mustafa Karaman’a ve KALBİR Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok ile ödüllerin belirlenmesinde görev alan jüriye teşekkür ediyorum” dedi.