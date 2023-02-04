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Kahramanmarş Andırın’da kapalı yol yok
GÜNDEM 04.02.2023, 15:04
Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kar yağışı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Andırın’da kapalı yol yok” dedi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)
Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İlçe merkezi ve kuzey mahallelerimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimiz 24 saat görev başında.
Şu an için kapalı yolumuz yok. Geben, Altınyayla ve Kaleboynu mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizin kar sevincine ortak olduk.”
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