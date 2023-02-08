Kahramanmaraş’taki enkazdan 3 kişi sağ salim kurtarıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmaları kapsamında Ebrar Sitesi’ndeki çalışmalarında 3 kişi enkazdan sağ salim çıkarıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına desteği sürüyor.

Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesindeki arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olan ekipler, sitede 1’i çocuk 3 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yürütülen çalışmaları ilk günden beri yakından takip ettiğini belirterek, “Büyükşehir ve MASKİ ekiplerimiz, 7 araç ve 54 personelden oluşan itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplamda 20 araç, 37 personel, ışık kuleleri ve jeneratörlerle yara sarmak için deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesindeki görevde iş makinelerimiz ile arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerimiz, 1’i çocuk olmak üzere 3 kişinin sağsalim kurtarıldığı göreve önemli bir destek verdi. Bir kez daha orada cansiperane bir şekilde görev yapan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sevindirici haberler almaya devam edeceğiz” dedi.