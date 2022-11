Kahramanmaraş’ta TÜMKİAD KOBİ Zirvesi düzenlendi

Kahramanmaraş’ta küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gelişimi ve büyümesi için Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş teşkilatı tarafından ‘Kobi Gelişim Zirvesi’ düzenlendi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’tan Dünya Markaları Çıkar’ mottosuyla düzenlenen zirvenin moderatörlüğünü iş dünyasının sevilen ismi Özel Oytun Türkoğlu yaptı.

Kobilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programın açılışını yapan Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Muhammet Eliaçık, “Sürdürülebilir rekabet gücü kazandıracak yol haritası için bizlerin, iş insanlarının sık sık bir araya gelmesi gerekiyor. Ortak nokta Kahramanmaraş’ta buluşarak çözümler üretmeli ve çözüm odaklı reçeteler oluşturmalıyız. Biz bugün burada yine ilk kıvılcımı başlatıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta KOBİ’lerin gür sesi olmak için mücadele ettiklerini belirten Başkan Eliaçık, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan en önemli etken olduğuna dikkati çekerek, "KOBİ'leri daha iyi anlamak için TÜİK verilerine bakmak tam yerinde olacaktır. 3,2 milyon KOBİ Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99’nu oluşturmaktadır. 11 milyon TL ile Türkiye’deki istihdamın yüzde 73.8’ini KOBİ’ler sağlamaktadır. 5,8 trilyon TL ciro ile Türkiye’deki işletmelerin toplam cirosunun yüzde 64,5’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmektedir. 101,8 milyar dolar ihracat ile toplam ihracatın yüzde 56.3’ü KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Heyecanlarının 2 yıl önce yola çıktıkları ilk günkü gibi taptaze olduğunun altını çizen Eliaçık, "Bizler, şehrimizin üreterek büyüyen bir yapıya kavuşması için var gücüyle çalışan iş insanlarıyız. Kahramanmaraş’ta doğduk ve bu memlekete hizmet yolunda bir borcumuzun olduğunu çok iyi biliyoruz. Her birimizin, doğduğu topraklara, bu toprakların gelecek nesillere borcu olduğunu unutmayalım. Attığımız her adımı, bu sorumlulukla planlamak zorundayız. Bu yüzden markalaşmalı ve şehrimize değer katarak başarı basamaklarını tek tek ama hızlı hızlı çıkmalıyız. Bizim kaybedecek artık zamanımız kalmadı. Her doğan güneşin bir fırsat olduğunu bileceğiz. Hep birlikte güçlü kobi, güçlü esnaf, güçlü sanayici, güçlü Kahramanmaraş’ı ve güçlü bir Türkiye’yi el ele hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Bu arada "Cennete gitmek için ölmek gerektiğinin fakat ölmeden cennete gitmek içinse Kahramanmaraş’a gelmek gerektiğini" vurgulayan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ise şunları kaydetti:

“Türkiye’de üretilen ipliğin yüzde 36’nı Kahramanmaraş üretiyor. Yani bu başarının kahramanları bu salonda oturan sizlersiniz. Örgü ve dokuma sektörünün yüzde 15’ni, denim kumaş üretiminin yüzde 38’ni, çelik sektöründe ise Türkiye imalatının yüzde 74’ü bu kentte yine KOBİ’ler olarak sizler üretiyorsunuz. KOBİ’lerimiz bizler için önemlidir. Fakat şehrimizden çıkan dünya markalarının sayısının artmasını istiyoruz. Bunu da yine bugün bu salonda oturan sizler ve sizler gibi değerli KOBİ’lerimiz başaracaktır. Bu gün böyle bir güzel organizasyon için Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Muhammet Eliaçık ve yönetimine teşekkür ediyorum.”

Program iş dünyasının sevilen ismi Özel Oytun Türkoğlu tarafından gerçekleştirilen seminer ile sona erdi.