Kahramanmaraş’ta rektörlük değişiminde düğüm çözüldü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde değişimi ifade edilen rektörlükle ilgili gerçek açıklığa kavuştu.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)
24 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan ve resmi gazetede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne , 2022/685 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Prof.Dr. İsmail Bakan’ın atandı.
2022/685 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne rektör ataması yapılacağı beklenirken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin yeni ve başarılı rektörü Prof.Dr. Yasım’ın neden görevden alındığı merak konusu oldu.
Yayınlanan kararnamede yanlış yapıldığı anlaşıldı ve Prof.Dr. İsmail Bakan, yeniden yayınlanan düzeltme kararıyla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi rektörlüğüne atandı.
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