Kahramanmaraş’ta hastanedeki kirli oksijen cihazı tepkiye neden oldu

Kahramanmaraş’ta annesini hastaneye götüren bir hasta yakını, annesine verilen solunum cihazını kontrol etmesiyle şoke oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Hastalara verilen solunum cihazının kirliliğini cep telefonuyla kayda alan M.D, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yatan bir hasta yakını, bulundukları odada annesine takılacak olan solunum cihazının üst kısımlarının tozlu olduğunu görünce, kapağı açarak diğer kısımlarını kontrol etti.

Görüntülerde görüldüğü üzere, su ve çıkan buhar ile birlikte tozun karışmasıyla kapağın ara bölmesinin yeşil ve kahverengi renklerde pislik oluştuğu gözlemlendi. Aynı şekilde solunum cihazına takılan hortum bölmesinde de yine oluşan toz ve pisliklerin temizlenmediği belirlendi.

Konuyla ilgili olarak M.D görüntülerle birlikte yetkili birimlere şikayette bulunacağını belirtti.

https://youtu.be/dM2oN9rZHDI