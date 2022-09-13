Kahramanmaraşlılardan Ali Dağı macerası

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın önemli projeleri arasında yer alan Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru ve Kafe Projesi ilçede ve şehirde yaşayanların dinlenip eğleneceği bir merkez haline geldi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Son olarak Ali Dağı 360 Yeşil Alanda 2. Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivaline ev sahipliği yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkezin gece gündüz hafta içi hafta dışı herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

“BURADA HERKES KENDİNİ BULABİLİR”

Festival kapsamında Kahramanmaraş belediyeleri ile Kayseri’deki bazı ilçe belediyelerinin yöresel ürünlerden oyunlara kadar çeşitli kültürel faaliyetlerini tanıttığı alanla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, “Ali Dağı 360 tesislerindeyiz. Ali Dağı kendi başına bir rehabilitasyon merkezi. Akşamları gündüzleri bilhassa hafta sonları burası dolup taşıyor. İnsanlar kendi imkanlarıyla eğlenip rehabilite oldukları gibi aynı zamanda bazı gönüllü kültür teşekküllerinin programlarıyla da gayet güzel bir araya geliyorlar. Bugün de Kayseri Kahramanmaraşlılar Derneğinin bir programı var. Sayın bakanlarımız, milletvekillerimiz, devlet adamlarımız buradaydılar. Gördüğünüz gibi hem insan olarak Kayseri’de yaşayan Kahramanmaraşlılar aşırı kalabalık oluşturdu. Burası bizim ev sahipliğimizde hazırlanan bir program ama 7/24 dolup taşan bir yer. Biz ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Herkese açığız. Herkes burada kendine göre bir eğlence ve dinlence mekanı olarak kullanabilir.” dedi.

“AYNI DİLİ DEĞİL AYNI DUYGUYU PAYLAŞANLAR ANLAŞIR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise konuyla ilgili “Kayserimizin merkez nüfusu son yıllarda bayağı arttı. Ben 1994 yılında belediye başkanı olduğumda Kayseri’nin merkez nüfusu 421 bindi. Şimdi 1 milyon 250 bin. Bunun bir kısmı Kayseri’nin ilçelerinden gelen hemşehrilerimiz. Bir kısmı da çevremizdeki illerimizden gelen hemşerilerimizden oluşuyor. Öyle güzel bir ortam verdi ki Cenabı Hakk, Kayseri’nin kültürüne sahip, Kayseri’deki gibi milli değerlere çok saygılı, dinine düşkün, bayrağına saygılı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü hususunda hiç ihtilafı olmayan Kahramanmaraş gibi, Nevşehir gibi, Sivas gibi illerimizden de buraya hemşehrilerimiz geliyor. Bundan son derece mutluyuz. Hele ki geldiler diye dua ediyoruz. Buradaki hemşehrilerimizin hiçbirinin bizden farkı yok. Doğum yeri Allah’ın takdiri ama yaşadığımız ortamda biz aynı duyguları paylaştığımız için son derece mutluyuz. Hz. Mevlana’nın güzel bir sözü var. Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırlar. Biz de hep aynı duyguyu paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında alanı dolduran vatandaşlar, birbirinden eğlenceli oyunlarla da unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.