Kahramanmaraşlı genç gazeteciden ‘Genç Portreler’

Kahramanmaraşlı genç gazeteci Ömer Faruk Salman’ın hazırlayıp sunduğu “Genç Portreler” programının ilk bölümü yayınlandı.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Yaptığı çalışmalarıyla başarılı olan isimlerin misafir edilerek, hem hayat hikayelerinin konuşulduğu hem de tecrübelerinin paylaşıldığı “Genç Portreler” programının ilk bölümünde genç girişimci Cafer Nalçacı konuk oldu.

Kahramanmaraş’ta özel bir televizyon kanalı ile yanısıra gazeteci Ömer Faruk Salman’ın sosyal medya hesaplarında da yayımlanan programın ilk bölümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İlk bölüm konuğu olan Cafer Nalçacı, hayatındaki tecrübelerini kazanmasını sağlayan yol haritasına ve başarı hikayesini yazmasına vesile olan dönüm noktalarını paylaştı