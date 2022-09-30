Kahramanmaraşlı Başkan TESK yönetiminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun 21’inci Olağan Genel Kurulu’nda Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, Kahramanmaraş adına bir ilki başardı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)'nun 21. Olağan Genel Kurulu'nda Kahramanmaraşlı Başkan Ahmet Kuybu, TESK yönetimine seçildi.

. Mevcut başkan Bendevi Palandöken’in güven tazelediği genel kurulda, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Ahmet Kuybu da konfederasyon yönetimine girdi.

TESK tarihinde Kahramanmaraş’lı ilk yönetim kurulu üyesi olan Başkan Kuybu, "Başkanımız Bendevi Palandöken’i güven tazelemesi dolayısıyla tebrik ediyorum. Bizlere itimat gösteren kardeşlerime de teşekkür ederim. Kahramanmaraş adına, odalarımız adına gururluyuz” değerlendirmesinde bulundu.