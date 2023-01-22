Kahramanmaraşlı 5 kuaför ve güzellik uzmanı OMC yönetiminde

Dünyanın 55 ülkesinden 2 milyondan fazla üyesi bulunan Organisation Mondiale Coiffure (OMC)’de Kahramanmaraş’tan 5 isim yer aldı.Tural Şahbazlı (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Organisation Mondiale Coiffure (OMC) Türkiye Başkanlığı kurucu üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevini Kahramanmaraş’ın usta berberlerinden Ahmet Veysel üstlendi.

Kahramanmaraş’ta bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Ahmet Veysel, OMC Türkiye Güzellik Uzmanları Başkanı Seher Başaran ve OMC Kahramanmaraş yönetimi önemli açıklamalarda bulundu.

OMC ile ilgili açıklamalarda bulunan OMC Türkiye Başkan Yardımcısı Ahmet Veysel: “Dünya çapında 55’den fazla üye ülke ve 2.000.000'den fazla bireysel üyeyle, bu rekabet, küresel ölçekte sektörde en rekabetçi ve aynı zamanda en gelişmiş olanı cezbedecek bir yarışmalar düzenlendiğinin altını çizen Veysel,” Organisation Mondiale Coiffure (OMC) 1946 yılından itibaren faaliyet gösteriyor. Moda akımlarının tanıtıldığı ve koleksiyon eğitimlerinin seminerlerinin verildiği organizasyon bünyesinde Asya, Avrupa ve Amerika’dan OMC’ye üye olan salon yöneticileri, saç stilistleri, akademiler, öğrenciler ve firmalar aynı platformda buluşuyor” dedi.

İleri düzey kuaförlerin yeteneklerini sergileyerek yarıştıkları OMC World Champion ve OMC World Cup’a başvuru yapabilmek için ise üye ülkeler arasında olmak gerektiğini belirten Veysel, artık Kahramanmaraş’tan bu yarışmaya meslektaşlarının gidebileceğini ifade etti.

OMC’nin Türkiye Güzellik Uzmanları Başkanı seçilen Seher Başaran, güzellik uzmanlarının geliştirilmesi ve Dünya’da onların duyurulması için birçok platform ve eğitimler ile yarışmaların yapılacağını, şu anda Türkiye’ye yeni gelen bir konfederasyon olduğunu, 81 il’de temsilciliklerin atanacağını söyledi.

OMC Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ayşe Avcı ise şunları kaydetti: “Türkiye’de daha önce güzellik uzmanlarının olduğu ve yarışma düzenlenen bir platform hiç olduğunu görmedim. Böyle organizasyonlarda sıklıkla kuaförler oluyor ve onlar kendi alanlarında yarışmalar düzenliyordu. Mesleğinde iyi olanlarda hem tanınmış oluyor hem de mesleklerini icra ediyorlar. Dünya’nın en büyük federasyonunda yer almaktan da mutluluk duyuyorum. Kahramanmaraş’tan da katılmak isteyen güzellik uzmanlarını bekliyoruz.”

OMC Kahramanmaraş Bayan Kuaförleri İl Temsilcisi Aziz Kalender de şehrin birbirinden değerli bayan kuaförü meslektaşlarını OMC çatısı altında buluşmaya davet etti.

OMC Kahramanmaraş Erkek Kuaförlerinden Sorumlu İl Temsilcisi Ahmet Ceyhan ise bu konfederasyon başkanlığının Dünya’da çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Bunun ülkemize kazandırılmasında genel başkanımız Adem Yılmaz bey’e diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’de şu anda büyük bir yapılanma devam ediyor. Kahramanmaraş’ta erkek kuaförlerinden sorumlu il temsilciliği görevimi yürütürken, yurt içi ve yurt dışında hem ülkemizi hem de şehrimizi kendi mesleki dallarında en iyi yerlerde temsil edeceğiz. Mesleğimize ve sanatımıza büyük değerler katacağız” diye konuştu.