Kahramanmaraş TSO'ya talip olan Buluntu: Bu bir savaş değil
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Mustafa Buluntu, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek adaylık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta 10 bin üyesi bulunan Ticaret ve Sanayi Odası için başkanlığa talip olan Mustafa Buluntu, gazetecilerle bir araya geldi.
Bu seçimin bir savaş olmadığının altını çizen başkan adayı Buluntu, bu zamana kadar parmakla sayılacak üyeyle seçim yapılan odada, kendilerinin adaylığını koyunca ortalığın hareketlendiğini söyledi.
"Bu zamana kadar hep yalnız kalan ve sesini duyuramayan üyelerimize temas etmeye başlayınca birileri rahatsız oldu, birlik ve beraberliği kargaşa olarak gördü" diyen Buluntu, "Her şeyimiz şeffaf, her şeyimiz ortak istişare kültürüne dayalı, temsilde adaleti sağlayacak yönetim şeklimiz, projelerimiz, sanayici kobi elele sloganımızla odamızı ve şehrimizi en iyi noktaya getireceğimize inanıyoruz. Kentin tüm kesimine hitap eden, sektörünün önemli isimleri ve üyelerimizle yol yürüyoruz. Bu birlik ve beraberliği görenler ne kadar çaba sarf ederse etsinler buna engel olamayacak. Birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza, bize ekibimize istinat ettiği iftiralarına da gülerek izliyoruz. Sonuç Allah’ın izniyle üyelerimizin kararıyla belli, bu sonucu görenlerin paniklerini de görebiliyoruz" diye konuştu.
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