Kahramanmaraş'ta yeni deprem

6 Şubat'ta meydana gelen yüzyılın felaketinin başrolündeki Kahramanmaraş beşik gibi sallanmaya devam ediyor.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - 6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor.

AFAD'ın verdiği bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08.28'de yaşanan depremin ardından AFAD'dan açıklama yapıldı. AFAD depremin derinliğini 6.98 km olarak paylaştı.