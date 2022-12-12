Kahramanmaraş'ta Mehmet Fatih Türkmener’den 'Silindir' açıklaması

Türkiye genelinde düzenlenen 'Silindir Operasyonu' çerçevesinde Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan Mehmet Fatih Türkmener, serbest bırakıldı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA)- Kahramanmaraş’ta suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte yardım etme, bu silahlı örgüt faaliyetinde kasten yaralama, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, yağma, sahtecilik, ruhsatsız silah bulundurma, mala zarar verme, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, suç üstlenme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına dair 43 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Konuyla ilgili 70 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar listesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Türkmener'in de olduğu öğrenildi. İfadesinin ardından serbest kalan Türkmener, tutuksuz yargılanacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkmener: “07 Aralık 2022 Tarihinde bazı basın yayın organlarında doğrudan şahsımı hedef alan, itibar suikastından başka hiç bir amaç taşımayan, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı gibi yargısal ilkeleri hiçe sayan haberlerin gerçek dışı olduğunun bilinmesini isterim. Süreç henüz yeni başlamışken, gerçekleri çarpıtarak sunulduğu haberler soruşturmanın gizliliğini ihlal ederek açık bir suça vücut vermekle kalmamış; aynı zamanda kamuoyunun yanlış bilgilenmesine neden olmuştur. Ömrünün 35 senesini devletine ve milletine hizmet ederek geçirmiş bir bürokrat olarak, adaletin tecelli edeceğine olan şüphesiz inancımı yinelerken, şahsımı ve kurumumu yıpratmayı amaçlayan haberlere itibar edilmemesini rica ederim” dedi.