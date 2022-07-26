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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

GÜNDEM 26.07.2022, 09:35
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem il genelinde korkuya neden oldu.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem il genelinde korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde saat 09.11’de  4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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