Kahramanmaraş'ta günlük ekmek üretimi 225 bini aştı

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek fabrikasının yanı sıra 140 ton un desteğinin verildiği fırınlarda günlük ekmek üretimi 225 bini aştı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir merkezinde faaliyet gösteren ekmek fabrikaları ve fırınları ziyaret ederek ekmek arzı ve günlük üretimler hakkında işletme sahiplerinden bilgiler aldı.

Vatandaşların barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Başkan Güngör, “Ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve gönüllülerimizin de desteğiyle vatandaşlarımızın barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması, hemşehrilerimizin bu noktada mağduriyet yaşamamaları noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren taziye evlerimizi depremzedelerin kullanımına açtık. Şehrimizin farklı noktalarında geçici barınma merkezleri kuruluyor. Halk Ekmek fırınımızda ürettiğimiz günlük 75 bin ekmeği vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Şehrimizde üretim yapabilecek ekmek fabrikaları ve fırınlara da toplamda 140 ton un desteğinde bulunuyoruz. Böylece günlük ekmek üretimimizi 225 binin üzerine çıkarıyoruz. Önümüzdeki süreçte fırıncı esnafımıza sağlayacağımız ilave desteklerle bu sayı çok daha artacaktır” dedi.