Kahramanmaraş'ta gazetecilere 'deprem ve ilk yardım' bilinci

AFAD ve Kızılay iş birliğinde, Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği (UGİYAD) tarafından “Medyada Deprem ve İlk Yardım Bilinci” temalı eğitim programı düzenlendi.Tural ŞAHABAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta gazetecilere yönelik 'Medyada Deprem ve İlk Yardım Bilinci' konulu eğitim düzenlendi.

Kahramanmaraş’ın jeolojik konumu dolayısıyla Türkiye’nin birinci derece deprem bölgesi olduğunu ve eski tarihlerden beri, sayısızca depremler meydana geldiğini hatırlatan UGİYAD Genel Başkanı Kenan Onaran, geride maddi manevi büyük hasarlar bıraktığını ve bu nedenle önlenmesi mümkün olamayan doğal afetlerin yol açtığı krizlere karşı hazırlıklı olmaktan başka çarenin bulunmadığını söyledi.

Programın amacının medyanın ve sosyal medyanın insanlar arasında oluşturduğu etkileşim sayesinde, depreme ve depremzedelere gösterilen duyarlılığı arttırmak olduğunu dile getiren Onaran, “Meslektaşlarımızın yapacağı yayınlarla Deprem Okuryazarlığının artırılmasını hedefliyoruz. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları ve yardımların ivedi bir şekilde depremzedelere ulaştırılması için hem ilgili kurumları hem de kamuoyunu hızlı ve doğru bilgilendirerek sürece katkıda bulunmak istiyoruz. İyi bilgilendirilmiş medya, afet olduğunda; toplumun paniğini azaltabilir, toplumu eyleme hazırlayabilir ve gelecek sorunlara karşı uyarabilir” diye konuştu.

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun da, Kahramanmaraş’ın afetselliği, AFAD farkındalık ve bilgilendirme eğitimi, deprem anı tahliye ve toplanma alanı uygulama tatbikatı eğitimi konuları hakkında sunum yaptı.

Deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapan Coşkun, “Kahramanmaraş depremselliği yüksek bir il bölgemizde sık sık depremler meydana geliyor. Bu kapsamda ilimizin zaten afet riskini her platformda dile getiriyoruz. Doğu Anadolu fayında 15 kilometre mesafede bulunuyor. Bilimsel olarak verileri göre 400 yılda bir büyük depremlerin yaşandığını biliyoruz. Bu kapsamda yine önümüzdeki süreçte büyük deprem olma olasılığı var” dedi.

Depremin tarihinin ve saatinin bilinmediğini ancak deprem konusunda vatandaşların farkındalığının artırılması gerektiğini aktaran Coşkun, tedbirler konusunda da vatandaşları bilgilendirici, Kahramanmaraş'ın özellikle deprem riski yüksek olan ilçelerinde farkındalığı sağlamaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanlığı İlk Yardım Eğitim Görevlisi Ahmet Biber ise “İlk yardım ve farkındalık” başlıklı sunum yaparken, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi, Jeoloji Mühendisi Aynur Milli de Diri Fay Hatlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran da, binaların depreme dayanıklılık durumlarına değindi.

Eğitimde ayrıca gazeteci Mesut Tuğrul, “Deprem Haberciliği” üzerine bir bilgilendirme yaparken, programa katkıda bulunanlara birer plaketle teşekkür edildi.