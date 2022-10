Kahramanmaraş'ta EXPO-23 heyecanı

Kahramanmaraş'ı Dünya pazarına açacak EXPO-23 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile görüşen Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik,"Expo 2023 çalışması ile, Kahramanmaraş'ın dünyaya açılma serüvenini adım adım takip ediyor ve güzel şehrimiz için en iyisini temenni ediyorum. "dedi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - EXPO 2023 Kahramanmaraş, 23 Nisan - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenecek. Tüm şehir EXPO-23'e odaklanmış durumda. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Kahramanmaraş için uluslararası platform da önemli rol oynayacak olan EXPO-23 çalışmaları için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi alan Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, Kahramanmaraş için yapılan güzel hizmetlerin destekçisi olacaklarını söyledi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Çevik, "Expo 2023 sürecinde, turizm şehri haline gelecek olan kahraman şehrimizi, kültürel açıdan da tüm dünyaya tanıtmamız elzemdir. Güzel şehrimizin tanıtım eksikliğini bir nebzede olsa Expo 2023 süreciyle giderileceğini düşünüyorum. Expo 2023 çalışması ile, Kahramanmaraş'ın dünyaya açılma serüvenini adım adım takip ediyor ve güzel şehrimiz için en iyisini temenni ediyorum. Davetine icabet ettiğimiz Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'e bu ince nezaketinden ötürü teşekkür ederim. Temenni ederim ki, ülkemiz ve şehrimiz adına olan her türlü güzel ve hassas çalışmalarda bu nezaketi bütün siyasilere gösterebilirim. Zirâ, bu şehir bizim şehrimize yapılan her türlü güzel projelerinin yanındayız. Kahramanmaraş'ımız her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor." açıklamasında bulundu.