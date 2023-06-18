Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre büyük depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 01:02'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği ise 11.7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem korkuya neden olurken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.