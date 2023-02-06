Kahramanmaraş'ta deprem faciası!

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bölgede çok sayıda artçılar devam ederken, vatandaşların binalara girmemesi istendi. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm birimlerin AFAD koordinasyonunda teyakkuz halinde olduğunu belirterek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.

Gaziantep'te 6,6, 6,5 ve 6,4 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar yaşanırken, depremden etkilenen birçok ilde binaların yıkıldığı öğrenildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, geçmiş olsun dileklerini ileterek, tüm birimlerin AFAD koordinasyonunda teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

Erdoğan, paylaşımında, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023