Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak belirlendi.

Saat 10.05'te meydana gelen depremin yerden 22,17 kilometre derinlikte yaşandığı tespit edildi.

Bölgede saha çalışması sürüyor.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1693159105764917285