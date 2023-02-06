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Kahramanmaraş'ta 7,6'lık yeni bir deprem!
GÜNDEM 06.02.2023, 13:44
Kahramanmaraş Elbistan'da 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Sabah saat 4.17'de yaşanan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında çok sayıda artçı sarsıntılar devam ederken saat 13.24 sıralarında AFAD'a göre 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan merkez üssü olarak kaydedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1622546922455154689
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