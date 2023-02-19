Kahramanmaraş'ta 5.3 şiddetinde deprem

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sarsıntılara bir yenisi daha eklenirken, deprem 5.3 şiddetinde ölçüldü.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 5.4 kilometre olan deprem korkuya neden oldu.