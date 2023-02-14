Kahramanmaraş'ta 15 bin depremzede tahliye edildi
6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkisi altına alan iki büyük etki depremler sonrasında yaşanan seferberliklerde 9 günde 15 bine yakın depremze Kahramanmaraş Havalimanı'ndan tahliye edildi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Yaşanan büyük acıların yaralarını sarmak üzere devletin tüm imkanları bölgeye sevk edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden alınan bilgiye göre, 6-14 Şubat tarihleri arasında Kahramanmaraş'tan 14 bin 901 depremzedenin tahliyesinin yapıldığı bildirildi.
Kahramanmaraş Havalimanı'ndan gerçekleşen 526 uçuş trafiği ile taşınan insani yardım malzemesi miktarının ise 148 ton olduğu açıklandı.
DHMİ Genel Müdürlüğü, "Yaşadığımız büyük acının yaralarını sarmak için devletimizin tüm imkanlarıyla bölgedeki havalimanlarımızda 7/24 milletimizin hizmetindeyiz" dedi.
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