Kahramanmaraş Pazarcık’ta Başkan Bozdağ'a güvenoyu

Kahramanmaraş S.S. Pazarcık Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yaşar Bozdağ, tek kişilik liste ile girdiği seçimde 5.kez güven tazeledi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan Genel Kurul başkanın konuşması, faaliyet raporunun okunması ve bütçe onaylanması ile başladı.

Başka adayın çıkmamasından dolayı seçim divan kurulunun üyelerin teklifi üzerine açık usul oylama ile mevcut başkan Yaşar Bozdağ, oyçokluğu ile güven tazeledi.

Yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu ifade eden Başkan Bozdağ şu ifadeleri kullandı: “Kendimizi anlatırken haddimizi bilerek şaşmaz ölçüyü de elden bırakmıyoruz. Kendi kararlarımızı mutlak doğrular olarak kabul etmiyoruz. İnsan olduğumuzu ve hata yapma ihtimalimizi göz ardı etmiyoruz. Hakkaniyet ölçüsünü elden bırakmıyoruz ve gurura kapılmıyoruz, Sizlerin sevgisini bugün olduğu gibi yarın da kazanmak istiyor ve gök kubbe altında, hayırla yad edilmek istiyoruz. Pazarcıklı Esnafımız için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çünkü biz bu işe aşkla ve sevda ile girdik. Esnaf ve sanatkârların ortak aklı ve vicdanı olmaya çalışıyoruz. Sizlerin emanetini taşımanın ağır sorumluluğunu hiç unutmadık, Bulunduğumuz makamın üstlendiğimiz sorumluluklarını gereğini yerine getiren, sizlerin temsilcisi, sözcüsü, olduğumuzu unutmadık. Biz sadece sizin bize emanet ettiğiniz bu imkânın sizin menfaatlerinizin korunması için en iyi şekilde, değerlendirmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz sözleri hiçbir zaman unutmadı.”