Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği: KMTSO seçimlerinde her iki adaya da eşit mesafedeyiz

Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Mehmet Kaya ve yönetimi kentte görev gazetecilerle bir araya geldi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) seçimlerinde meslek komitelerinde bağımsız aday çıkaracaklarını ifade eden Başkan Mehmet Kaya yaptığı konuşmada, odaya 800 civarında müteahhitin kayıtlı olduğunu hatırlattı.

19 Kasım 2022 günü yapılacak olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Seçimlerine 12.meslek komitesinde 3. Aday grubu olarak Bağımsız aday çıkaracaklarını belirten Başkan Kaya, "KMTSO Başkanı ve başkan adayı Şahin Balcıoğlu da, Başkan Adayı Mustafa Buluntu da Kahramanmaraş’ın bir değeri. Onlar kendi listesi ile girerken biz de bağımsız olarak 3. listeyi çıkarıyoruz. Kim kazanırsa ona hayırlı olsun diyerek ve yanında yerimizi alarak Kahramanmaraş için çalışacağız. Oda seçimleri de hayırlı olsun” diye konuştu.

Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Saylak ise yaptığı konuşmasında, piyasada müteahhitler için 'sahtekar', 'dolandırıcı' algısı oluşturulduğunu, bu algıyı kırmak için mücadelemiz devam ettiklerini söyledi. Kahramanmaraş’ta sayılarının ve yaptıkları işlerin belli olduğunu ifade eden Saylak, "Bu pasta hepimize yeter. Müteahhitlerin imajının ve değerinin artmasını istiyoruz ve bunun için de var gücümüzle çalışacağız. Ayrılık değil, birliktelik istiyoruz" dedi.

Daha önceki dönemlerde de KMTSO yönetimde bulunduğunu ifade eden Kahramanmaraş Müteahhitler Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Esertaş da, “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesinde hakikaten bu işi yapan birisinin bizi temsil etmesi lazım. Amacımız bu. İnşallah her iki adaya başarılar dileriz. Biz bu seçimde bağımsız olarak meslek komitesinde aday çıkaracağız" diye konuştu.