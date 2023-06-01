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Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü istifa etti!
GÜNDEM 01.06.2023, 20:18
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz istifa etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na istifa dilekçesi verdiği öğrenilen Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz'ün istifasının kabul edilip edilmeyeceği ve istifa nedeni bilinmiyor.
Öte yandan Kahramanmaraş'ta bulunan hastanelerle ilgili yapılan haberlerin Müdür Öksüz'ün istifa etmesinde etkili olduğu konuşulanlar arasında.
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