Kahramanmaraş Çağlayancerit'teki 7,5 milyon liralık yatırım cevizi markalaştıracak

Kahramanmaraş'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali kapsamında üretime başlayan Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi de hizmete açıldı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Toplu açılış töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, üretime başlayan Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi'nin 7,5 milyon liralık yatırımla şehre kazandırıldığını kaydetti. Bu yatırımal birlikte Çağlayancerit Cevizi'nin markalaşacağını belirten Başkan Güngör, "Çiftçimiz kendi ürettiğini kendisi işleyecek ve satacak” dedi.

3,5 yılda 3,3 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Güngör, "Burada birlik ve beraberlik içerisinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanlarımızla ortak olarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Çağlayancerit ilçemize de şu ana kadar 100 milyon liralık yatırım yaptık. Kahramanmaraş’ta doğası, kliması, havası, güneşiyle bütünleşen çok özel ürünler yetişiyor. Bunlardan biri de coğrafi işaret tescile sahip Çağlayancerit Cevizi’dir. Bu ürünün katma değerini arttırmak için el birliğiyle bir çalışma yürüttük. Üretime başlayan açtığımız tesisimiz şehrimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

2 YENİ YATIRIMIN MÜJDESİNİ VERDİ

Konuşmasında ilçeye iki yeni yatırımla ilgili de müjdeli haberi veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Helete’nin su ve kanalizasyonu ile merkezin hem su, hem de arıtmayla ilgili finansmanlarını temin ettiklerini ve ihale süreçlerinin başladığını duyurdu. Önümüzdeki bir yıl içerisinde yaklaşık 100 milyon TL yatırımla bu sorunu da yüz yıllık bir çözüme kavuşturacaklarını belirten Başkan Güngör, "Ayrıca bu şirin ilçemizde bir de meydan projemiz var. Uygulama aşamasına getirdik. İnşallah bunu da hayata geçirerek bu ilçemizin cazibesini daha da fazla arttırmış olacağız” dedi.