Kahramanmaraş Afşin ve Adana Tufanbeyli'de eğitime kar tatili

Bölgedeki yoğun kar yağışı dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Afşin ile Adana'nın Tufanbeyli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi ile Adana'nın Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Tufanbeyli kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelindeki okulların 21 Aralık Çarşamba günü 1 gün tatil edildiğini, engelli ve hamile kamu görevlileri ise idari izinli sayılacağı bildirildi.