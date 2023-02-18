Kahramanmaraş'a ABB'den yerleşke

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Yavuz Selim Mahallesi’nde tahsis edilen alanda yerleşke kurmak için çalışmalara başladı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdürüyor. Depremin etkilerinin hissedildiği Hatay’da koordinasyon merkezi kuran ABB, şimdi de Kahramanmaraş’ta da bir yerleşke kurmak için hazırlıklara başladı.

MANSUR YAVAŞ BÖLGEDE

Kahramanmaraş’ı ziyaret ederek ABB’ye tahsis edilen alandaki çalışmaları inceleyen Başkan Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Kahramanmaraş Yavuz Selim Mahallesi'nde belediyemize tahsis edilen alana yerleşmeye başladık. 342 personelimiz, 129 araç ve iş makinemiz, 1 mobil fırınımız AFAD'la koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDE VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde kurulum çalışmalarına başlanan yerleşke ile bölgede yürütülen çalışmalara katkı sağlanırken depremzede vatandaşların barınma, gıda ve temel ihtiyaçları da karşılanacak.