Kahramanlar'dan 'gri' kategoriye bir çizik daha!
İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Kahramanlar-50" operasyonunda; 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Lice'de Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu Kahramanlar-50 Operasyonu'nun düzenlendiğini açıkladı.
Operasyon kapsamında J-SİHA desteğiyle komandolar ve güvenlik korucusu timlerinin teröristler ile sıcak temasa girdiğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Gri kategoride yer alan 'Demhat Eylül' kod adlı Hasip Şimşek ve 'Memo' kod adlı Mehmet Akalan adlı teröristler silahları ile etkisiz hale getirildi. Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı." ifadelerini kullandı
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1757330898083516616
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