'Kahramanlar'dan DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı

32 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kahramanlar-34" operasyonlarında 304 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde eş zamanlı olarak Kahramanlar-34 operasyonları düzenledi. Aralarında İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu bu illerde 304 şüphelinin gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanlar-34' adını verdikleri operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

32 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-34” Operasyonlarında 3⃣0⃣4⃣ şahıs yakalandı❗ Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize… pic.twitter.com/WKlpZVGMeN— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2023

Bakan Yerlikaya, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, mücadeleye güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.