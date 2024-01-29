'Kahramanlar'dan 7 ilde 28 hedefe imha!

İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü 'Kahramanlar' operasyonlarının 47'ncisi 7 ilde gerçekleştirildi. Terör örgütünün sığındığı 28 hedefin imha edildiği operasyonda, çok sayıda roketatar, el bombası ve 159 kilo patlayıcının ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-47' operasyonlarında terör örgütü PKK'nın sığındığı 28 hedefin imha edildiğini, çok sayıda roketatar, el bombası ve 159 kilo patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyona yönelik sosyal medya hesabından detaylı paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır'da, Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında düzenlenen operasyonun 131 tim, 1174 jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucularıyla J-SİHA- ATAK helikopterlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 159 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiği kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1751833088353534364