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Kahramanlar'dan 18 mağaraya imha!

GÜNDEM 17.01.2024, 09:22
Kahramanlar'dan 18 mağaraya imha!

Terör örgütü PKK'nın kırsalda kış aylarında yapılanmasını engellemek amacıyla 7 ilde Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi. Örgüte ait 18 mağara ve sığınak imha edildi, .ANKARA (İGFA)-  Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın kış aylarında kırsalda yapılanmasını engellemek amacıyla Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli'de Kahramanlar-44 operasyonu icra edildi.

Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesindeki 72 tim, 981 personelin katıldığı operasyonlarda Jandarma SİHA ve ATAK helikopterleri de kullanıldı. Operasyonlarda teröristlere ait 18 barınma alanı imha edildi.️ Çok sayıda silah, mühimmat, ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparken, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 7️⃣2️⃣ tim ve 9️⃣8️⃣1️⃣ jandarma personelinin katılımıyla “KAHRAMANLAR-44” operasyonları… pic.twitter.com/isU5o4mD5w— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 17, 2024

Belen, Dörtyol, Genç, Pervari, Şırnak-Merkez ve Güçlükonak, Yağlıdere ve Lice ile Mazgirt kırsalında düzenlenen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzeme ve mühimmatlar şöyle:

Roketatar silahı, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, Dürbünlü makinalı tüfek, Tabanca, Anti-personel kara mayını, Gece görüş cihazı, El bombası, Havan mühimmatı, Çok sayıda mühimmat, Dürbün, Telsiz ile
El Yapımı Patlayıcı ve Bombalı Tuzakla eylem yapmak için; 1 kg 250 gram C3 plastik patlayıcı madde, 2 kg 300 gram patlayıcı madde,51 adet kablosuz fünye, 1 adet sinyal güçlendirici, 230 metre kablo, 7 metre infilaklı fitil,  16 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 2 adet elektronik ateşleme kumandası ve 43 adet tüp ile çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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