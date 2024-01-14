Kahramanlar-42 operasyonuna 37 Tim'le devam

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiğini belirterek, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütüne yönelik 'Kahramanlar-42' operasyonu sürüyor.

Bakan Ali Yerlikaya, devam eden operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, operasyonların Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde sürdüğünü bildirdi.

Operasyonlara, 37 tim olmak üzere, 518 jandarma personelinin katıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1746400527733170578