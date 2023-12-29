'Kahramanlar-37'de 29 gözaltı!

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı Abu Yakin El Iraki Kod Micbel El-Şuveyhi, Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ile Abdullah El Cumeyli İyheb Elani’yi ve irtibatlı oldukları 29 kişiyi yakaladı.ANKARA (İGFA) - MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Farisi Taburu (SFT) sözde istihbarat sorumlusu Abu Yakin El Iraki Kod Micbel El-Şuveyhi ve Ebu Leys Kod Mohammed Hilaf Ibrahim'in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, Abdullah El Cumeyli (K) İyheb Elani'nin ise Irak Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani'nin yanısıra Selman-ı Farisi Taburu yapılanması ile irtibatlı 29 şahıs, MİT’in EGM ile koordineli çalışmaları neticesinde 9 farklı ilde şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1740655852095177066

SALDIRILARI İTİRAF ETTİLER

Micbel El-Şuveyhi, Mohammed Hilaf Ibrahim Ibrahim ve İyheb Elani verdikleri ifadelerde DEAŞ’a katılım süreçleri, Suriye ve Türkiye’de DEAŞ bünyesindeki faaliyetleri, Türkiye'deki DEAŞ adına faaliyet yürüten şahıslar ve yürütülen faaliyetler hakkında detay bilgiler verdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün Türkiye’de oluşturmaya çalıştığı yapılanmayla bağlantılı örgüt mensuplarının tespit edilip, İstanbul’da bulunan Yahudi ve Hristiyan İbadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine; İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun’da toplam 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi" dedi.