Türk Silahlı Kuvvetleri, havadan ve karadan terör örgütlerinin izlerini silmeye devam ediyorANKARA (İGFA) - Kahraman Mehmetçik, vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak için gece gündüz nöbet tutmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.