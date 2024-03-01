Kahraman babanın en büyük savaşı

Uzman Çavuş Baba Limoncu, bir asker olarak şehit adayı olduğuna dikkat çekerek, "Tabutta omuzlarda taşınırken değil evladımın yaşam mücadelesinde desteklerinizi bekliyorum" sözlerine yer verdi.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER GAZETESİ

TOKAT (İGFA) - Tokat'ta, kalp deliği ve Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele eden 6 aylık Utku Limoncu için yardım kampanyası sürüyor. Ebru Müge ve kahraman Uzman Çavuş Fırat Limoncu'nun minik savaşçısı Utku, yaşam mücadelesine henüz başlarken zorlu bir sınavla karşı karşıya.

ASKER BABANIN ÇAĞRISI Uzman Çavuş Baba Fırat Limoncu, sosyal medyadan yaptığı duygusal çağrı ile tüm ülkenin desteğini istiyor: "Bir asker olarak ben de şehit adayıyım. Ancak şimdi en büyük savaşım evladım Utku'nun yanında. Onun yaşam mücadelesinde, omuz omuza durmanızı istiyorum. Utku'nun varlığı hayatımıza umut ve renk kattı, onun yokluğuyla karanlığa düşmeden, lütfen evladımıza yetişin."



Ebru Müge Limoncu, Utku'nun doğumundan sonraki iailecek ilk çekindikleri fotoğrafını paylaşarak, ailenin birlik ve beraberlik içindeki mutluluğuna vurgu yapıyor: "Utku bizimle olduğu için her günümüz değerli. İlk fotoğrafımızdaki gülümseme, bir arada olmanın mutluluğundan. Bu yolda, mutlu bir aile olarak devam edebilmemiz için sizin desteğinize ihtiyacımız var."