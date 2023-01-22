Son Dakika

Kağıthane-Havalimanı hattı açıldı... Bir ay ücretsiz hizmet verecek

GÜNDEM 22.01.2023, 15:22
Kağıthane-Havalimanı hattı açıldı... Bir ay ücretsiz hizmet verecek

Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla törenle hizmete açıldı. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz hizmet verecek.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu.

Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek.

"Metro hattını söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu projeyle metro inşası konusundaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya kanıtladığını söyledi.

İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthane'ye kağıt tepe diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden de fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da tanımıyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar. Ama onların cehaleti hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Geçen 20 yılda İstanbul'a kazandırılan her hizmeti, Türkiye Yüzyılının önsözü, altyapısı olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Bu yatırımları Türkiye Yüzyılının girizgahı olarak görüyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca kalkınma hamlelerinde ihanet gafletle karşılaştık, yılmadık. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik, milli iradeyi devre dışı bırakmak isteyenlere fırsat vermedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz olarak istifade edilecek. Bu devletin bütçesi sizler için, bu milli bütçe sizler için" diye konuştu.

https://youtu.be/RfMXvs1Cq10

"KANAL İSTANBUL'U HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Öte yandan konuşmasında muhalefete de gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP demek çöp demektir. Çöp, çukur, çamur. Ümraniye'de çöplükteki patlamada 39 vatandaşımız ölmüştü. Halen bu CHP konuşuyor. Her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara ve yetersiz altyapıya mahkum etmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

Daha sonra Kağıthane'den ilk yolcu olarak metroya binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 istasyonlu hatta Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 19 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 20 36
4. Pendikspor 20 34
5. Bandırmaspor 19 34
6. Keçiörengücü 20 34
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. Newcastle 20 39
4. M. United 19 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Liverpool 19 29
9. Brentford 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. West Ham United 20 18
16. Leeds United 18 17
17. Wolves 19 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 17 21
12. Espanyol 18 20
13. Valencia 16 19
14. Almeria 17 18
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 17 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 17 5