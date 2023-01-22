Kağıthane-Havalimanı hattı açıldı... Bir ay ücretsiz hizmet verecek

Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla törenle hizmete açıldı. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz hizmet verecek.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu.

Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek.

"Metro hattını söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu projeyle metro inşası konusundaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya kanıtladığını söyledi.

İstanbul'da 10 ayrı sürücüsüz metro hattı bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthane'ye kağıt tepe diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden de fazla bir şey beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'u da tanımıyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı turist gibi yaşıyorlar. Ama onların cehaleti hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Geçen 20 yılda İstanbul'a kazandırılan her hizmeti, Türkiye Yüzyılının önsözü, altyapısı olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Bu yatırımları Türkiye Yüzyılının girizgahı olarak görüyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca kalkınma hamlelerinde ihanet gafletle karşılaştık, yılmadık. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik, milli iradeyi devre dışı bırakmak isteyenlere fırsat vermedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz olarak istifade edilecek. Bu devletin bütçesi sizler için, bu milli bütçe sizler için" diye konuştu.

https://youtu.be/RfMXvs1Cq10

"KANAL İSTANBUL'U HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Öte yandan konuşmasında muhalefete de gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP demek çöp demektir. Çöp, çukur, çamur. Ümraniye'de çöplükteki patlamada 39 vatandaşımız ölmüştü. Halen bu CHP konuşuyor. Her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara ve yetersiz altyapıya mahkum etmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

Daha sonra Kağıthane'den ilk yolcu olarak metroya binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 istasyonlu hatta Havalimanı'na doğru yola çıktı.