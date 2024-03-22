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Kadir Özkaya'nın seçim kararı 'Resmi'leşti
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Kadir Özkaya'nın seçilmesine dair karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEM 22.03.2024, 09:35
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Kadir Özkaya'nın seçilmesine dair karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre dün yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.
Özkaya, başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlamıştı.
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