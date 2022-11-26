Kadınlara en çok yakınları şiddet gösteriyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın-erkek eşitliği için yoğun çalışıyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 10 Aralık 2021 tarihine kadar çeşitli etkinlikler ve eğitimler gerçekleştirerek, konuyla ilgili farkındalık yaratıp, kamuoyunu bilgilendirerek, şiddetin azaltılması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek.

Etkinlikler kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde, Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanların ve kadın bürokratların katıldığı basın açıklaması yapıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay’ın okuduğu basın açıklamasında, kadına şiddetin tanımını yapıldı ve şiddetle mücadelenin tarihçesinden bahsedildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini kaydeden Dolançay, basın açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “Kadına karşı şiddet, cinsiyete dayanan, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplumsal ve özel yaşamda baskı uygulanarak özgürlüklerin kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır. Kadının insan hakları ihlallerindendir.

Bu bağlamda her yıl 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili farkındalık yaratmak için çalışmalar yapılmaktadır. 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden Mirabel Kardeşlerin anısına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 2022 yılı ocak ayından bugüne kadar ülkemizde 346 kadın, yaşadığımız kentte ise 11 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için; öncelikle yasaların uygulanması ve kadınların kazanımlarının garanti altına alınması gerekir.

Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan İstanbul Sözleşmesi; şiddetin önlenmesi, etkin soruşturma yürütülmesi, destek ve koruma mekanizmaları sağlanması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda en kapsamlı İnsan Hakları Sözleşmesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hem yasalarda hem de toplumsal yaşamda sağlanmasını ve kadının güçlendirilmesini esas alan İstanbul Sözleşmesi’nin yürüklükten kaldırılması ile kadınlar bu haklardan mahrum bırakılmıştır. Bizler kadınları koruyan bu sözleşmenin yanında olduğumuzu bir kez daha tekrar ediyoruz.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak, şiddete maruz kalan ya da kalma ihtimali bulunan sosyal destek, ekonomik destek talebi olan ve bize başvuru yapan kadınlara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca tüm aile bireylerinin gerekli hizmetleri almaları için ilgili kurumlara yönlendirmeleri yapılmaktadır. 2022 Ocak ayından bugüne kadar bizlere 9’u erkek, 107’si kadın, 2’si çocuk olmak üzere toplam 118 kişi başvuruda bulunmuştur. 57 kadın ve 2 çocuk şiddete maruz kalan ya da kalma ihtimali bulunarak başvuruları alınmıştır. Bu kadınların 29’u eşi, 12’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si babası, diğer kadınlar ise oğlu, damadı, erkek kardeşleri tarafından şiddete maruz kalmıştır.

Bu da demek oluyor ki kadınlar en çok kendi yakınları tarafından şiddete maruz kalıyorlar. Başvuru yapan 12 kadın iki veya daha fazla kişi tarafından, 12 kadın boşanma aşamasında iken şiddete maruz kalmıştır. Kadınlar en çok fiziksel şiddete maruz kaldığını söylerken; psikolojik, ekonomik ve diğer şiddet türlerine de maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kadına y