Kadınlara 'büyük' koruma

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüreğir’de kadınlara yönelik saha çalışması gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı meslek elemanları, Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde kadınlarla bir araya gelerek Karacaoğlan Kadın Sohbet Evi’nde verilen hizmetleri anlattı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir tarafından Karacaoğlan Mahallesi’nde yaşayan kadınlara iki gün boyunca 08:30-17:30 saatleri arasında, Karacaoğlan Kadın Sohbet Evi’nde bir araya gelebilecekleri, uzman meslek elemanları tarafından psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri bilgisi verildi.

Saha bilgilendirme çalışmasında, mahalle sakini kadınlarından, Kadın Sohbet Evi’nde verilmesini istedikleri hizmet ve talepler hakkında görüşleri alındı, Karacaoğlan Mahalle Muhtarı ile istişare yapıldı. Yapılan görüşmelerin sonunda ilgili birimlere yönlendirmeler gerçekleştirildi.

Saha çalışmasında ayrıca, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın vermiş olduğu hizmetler anlatılarak, kadına yönelik şiddetle mücadele ve 7/24 ulaşabilecekleri kurumların iletişim bilgilerini içeren broşürler dağıtıldı, KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme yaptı.