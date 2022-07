Kadınlar iyiliğe yelken açacak

Türkiye’de sadece kadınların yarıştığı tek organizasyon olan “Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası” 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde 7. kez düzenleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile organize edilen "7. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası" bu sene 3 – 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Kupa bu sene de Fenerbahçe - Adalar - Caddebostan parkurunda 1 gün coğrafi, 1 gün şamandıra yarışları olarak düzenlenecek.

IRC ve Gezgin grubu teknelerin katılımıyla yapılacak yarışlara kurumsal, bireysel ve üniversite takımları olmak üzere üç farklı kategoride katılım sağlanabiliyor. Organizasyon komitesinde Diana Misim, Arzu Çekirge Paksoy ve Serap Gökçebay’ın yer aldığı Kupa’nın, kadın duyarlılığını yansıtacak bir sosyal sorumluluk boyutu da bulunuyor. Her yıl Kupa gelirinin bir bölümü ile kadınlara ya da çocuklara yönelik çalışmalar yapan saygın bir sivil toplum kuruluşu destekleniyor. Bu yıl da Kupa’dan elde edilen gelirin bir kısmı ile TOG ve AÇEV’e destek olunacak.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’na geçtiğimiz yıllarda Arçelik A.Ş., Doğuş Grubu, Mercedes Benz Türk, Borusan Otomotiv, Borusan Holding, Eker, ETİ, Pfizer, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Garanti BBVA, Burgan Bank, Garanti Emeklilik, GlaxoSmithKline, Akpa Chemicals, MSI Sailing Team, Innova, Sahibinden.com, Türk Telekom, Pegasus, Dunapack Packaging, Edenred, TWRE Woman Empowering Kadın Platformu, Şenpiliç RC Girls Sailing Team, Permolit Team Ladies First, Atak Akademi, Sultans of the Sea, Bahçeşehir Üniversitesi Pupa Doğuş Üniversitesi, Mersin Rota Yelken Kulubü, White Angels Sailing Team, Kadın Yelkenciler SKD, Kupa Kızları, Alize Kadın Yelken Takımı, İYK ve AÇEV gibi kurumsal ve bireysel kadın yelken takımları katıldı.

Bu sene 7. kez düzenlenen Kupa’da bu güne kadar; 50’den fazla kadın yelken takımı olmak üzere %80’i ilk kez yelkenle tanışan 500’den fazla kadın sporcu yarıştı. Kadınları yelken sporuyla tanıştırmak, takım ruhunu deneyimlemelerini sağlamak ve kadının gücünü öne çıkarmak için düzenlenen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası; medya yansımaları ile ilk günden bugüne yaklaşık 40 milyon kişiye ulaştı.