Kadına yönelik şiddetle mücadelede 3 milyon kişiye ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Mayıs ve Haziran aylarında yapılan eğitimlerle yaklaşık 3 milyon kişiye daha ulaşıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde çalışmalarını tüm birimleri ve insan kaynağını devreye alarak kararlılıkla sürdürüyor.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde bilinçli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve siber şiddeti önleme konularındaki eğitimlerle mayıs ve haziran ayının ilk yarısında 129 bin 34 lise öğrencisine ulaşıldı. e-Rehberlik Modülü'nden alınan veriler doğrultusunda 206 bin 250 lise öğrencisine ise şiddet ve şiddetle ilişkili konularda eğitim verildi.

1 Mayıs-30 Haziran 2022 tarihleri arasında kadınların sosyal ve ekonomik olarak daha güçlü olmalarını desteklemek amacıyla yapılan çeşitli halk eğitimi kurslarından yararlanan kadın kursiyer sayısı ise 1 milyon 177 bin 992 oldu.

Faaliyet Planı ile daha sistematik hâle getirilen eğitimlerle Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 3 milyon kişiye daha ulaşıldığını ifade eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "19 milyon öğrencimiz, 1 milyon 200 bin öğretmenimiz ve velilerimizle birlikte Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin örneklemini değil, evrenini oluşturuyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele için 'her türlü şiddete sıfır tolerans' parolasıyla Bakanlığımızın tüm enstrümanlarını çok aktif kullanarak ilerliyoruz. Bu yolla ulaşamayacağımız hiçbir nokta yok." dedi.