Kadına şiddete güvence kadın güvenlikçiler

Muğla'ya bağlı Marmaris’te; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde; Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli kadın görevliler eşliğinde halka yönelik, bilgilendirme ve eğitim çalışması yapıldı.Ata Sevgi/Ajans CANKA (MUĞLA İGFA) Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yeşim Köksal’ın koordinatörlüğünde; 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda kurulan stand önünde merkez personelleri ve kadın jandarma ve polisler, vatandaşlara karanfil verdi ve şiddete karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.

ŞİDDET GÖREN KADINLAR İÇİN KADES'İN ÖNEMİ

Bilgilendirme çalışmasında özellikle; İçişleri Bakanlığınca uygulanmaya geçilen, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde acil destek alabilecekleri Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'nin (KADES) önemi vurgulandı.