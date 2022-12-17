Kadın Siyaset Akademisi'nde zil çaldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Türkiye’nin 30 büyük ilinde gerçekleştirilen ‘Siyaset Akademisi Kadın’ programlarının Bursa ayağı başladı.BURSA (İGFA) - Üç hafta boyunca cuma günleri gerçekleştirilecek olan akademinin ilki birbirinden değerli konuşmacıların tecrübe ve bilgi paylaşımlarından faydalanmak isteyen kadınların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri’nin ‘Türkiye Vizyonu’, Araştırmacı-Yazar Esen Akdenizli’nin ‘Etkili İletişim’ ve Gazeteci – Yazar Nuriye Çakmak Çelik’in ‘Siyasal İletişim’ konulu derslerinin işlendiği akademinin açılışı Bursa Merinos AKKM’de düzenlendi.

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, akademi boyunca önemli konukları ağırlayacaklarını belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonu, etkili iletişim, siyasal iletişim, kadın hakları gibi konularda eğitimler verileceğini söyledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, İleri'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz ile teşkilat mensupları katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise gerçekleştirilen akademi programlarının teşkilat üyelerinin kendilerini geliştirip, bir çok alanda daha donanımlı hale gelebilmeleri için önemli çalışmalar olduğunu vurguladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise milletin partisi olduklarını ve ülke yönetimini milletle beraber yaptıklarını belirterek, "Biz siyaseti vatandaşımızın talebine köprü olmak için yapıyoruz. AK Parti mensuplarının en iyi özelliği bu. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah siyaset akademisiyle de siyasetin bakış açısını, siyasetin yollarını, siyasetle ilgili düşünceleri, kanaatleri edinmiş olacaksınız. Buradan edinilen bilgilerle saha çalışmalarımızı daha donanımlı ve güçlü bir şekilde hep birlikte sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin sunumu basına kapalı gerçekleşti.