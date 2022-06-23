Kadın muhtarlardan Mardin Valiliğine ziyaret

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve beraberindeki kadın muhtarlar Mardin Valiliğini ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek için kente gelen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği üyelerini Vali Vekili Abdullah Demirağ Dara Toplantı salonunda ağırladı. Erenoğlu ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Vekili Abdullah Demirdağ; "Mardin ilimiz çok dilli ve çok kültürlü bir kent. Huzurun hâkim olduğu zengin bir kültüre sahip bir şehrimiz var. Mardin’imizde turizm başta olmak üzere tarih, ticaret ve gastronomi konuları öne çıkıyor. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin şehrimize yoğun ilgisi var. Bugün burada kadın muhtarlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım kadın muhtar sayısı fazlalaşır. İlimizde sizlere keyifli gezmeler diliyorum’’ diye konuştu.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ise; "Kadın Muhtarlar olarak Güneydoğuyu ve Mardin’i çok sevdik. Aramızda ilk kez gelen arkadaşlarımız da var, daha önce Mardin’i ziyaret edenlerimiz de. Bölge insanının bizlere olan sıcak yaklaşımından dolayı oldukça sevinçliyiz. Geldiğimiz illerden selamlar getirdik, sizlerin de selamlarınızı yanımızda götüreceğiz. Mardin’e de daha sık geleceğiz’’ dedi.

Birçok ili temsilen Güneydoğu ziyaretleri kapsamında Mardin’i gezen kadın muhtarlar kentin güzelliklerine hayran kaldıklarını belirttiler.

Ziyaret, günün anısına toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.