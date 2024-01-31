Kadın muhtar ve muhtar adaylarına eğitim verilecek

İzmit Belediyesi ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı iş birliğiyle daha eşit ve kapsayıcı mahalleler için kadın muhtar ve muhtar adaylarına kapasite güçlendirme eğitimi verilecekKOCAELİ (İGFA) - Kadın muhtarlar ve muhtar adaylarını önemseyen İzmit Belediyesi, Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı iş birliğiyle eğitim vermeye hazırlanıyor. Kadınların muhtarlık kurumunda eşit temsil edilmesi, daha eşitlikçi ve kapsayıcı mahallelerin ve köylerin inşası için bir gereklilik olduğunu temel alan proje ile kadın muhtar ve muhtar adaylarına kapasite güçlendirme eğitimi verilecek.

KADIN MUHTAR SAYISININ ARTMASI HEDEFLENİYOR

Eğitim ile 2024 yerel seçimleri öncesi hem mevcut kadın muhtarların güçlendirilmesi hem de kadın muhtar sayısının artması hedefleniyor. Proje kapsamında kadın muhtar adaylarını teşvik etme, kamuoyunda kadın muhtar konusunda farkındalık oluşturma, kadın muhtar seçilebilmesi için savunuculuk yapma, kapasite güçlendirme programları gerçekleştirme, ağ oluşturma ve rehber hazırlama çalışmaları yapılacak.

3 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan eğitim; Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı & Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Kurucusu Hilal Dokuzcan ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık tarafından verilecek. Adaylaşma Süreçleri ve Strateji Geliştirme, Yerel Siyaset, Mahalle Dinamikleri, Mahallede Eşitlik ve Hak Temelli Yaklaşım, Kadın Dostu ve Kapsayıcı Kentsel Hizmetler konularının konuşulacağı eğitim 3 Şubat Cumartesi günü 10.00 – 17.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi A Blok 9. Kat Turuncu Salon’da gerçekleşecek. Programa tüm kadın muhtar ve muhtar adayları davetli.