Kadın kooperatiflerine güçlü destek

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması hedefiyle yürütülen “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü” yenilenerek 5 yıl daha uzatılacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programında yer alan ‘Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi’ hedefi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde 2018 yılında ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Protokol kapsamında 81 ilde ‘Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları’ oluşturularak yıllık faaliyet planları hazırlandı. Faaliyet planlarında; atölye çalışmaları ve seminerlere yer verildi.

Üçlü protokolde yer alan hedefler ve Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları kapsamında Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 10 Bölgesel Buluşma ile 3.550 kişiye ulaşıldı. Bu buluşmalarla kadın kooperatifleri arasında iletişimin geliştirmesi, yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusunda farkındalıklarının arttırılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflendi.

1.007 YENİ KADIN KOOPERATİFİ KURULDU

Protokol kapsamında, ayrıca, 81 ilde 894 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu eğitim ve toplantılarla yaklaşık 45 bin kişiye ulaşılırken; 434 kooperatif ziyareti gerçekleştirildi, 1.007 yeni kadın kooperatifi kuruldu.

YENİLENEREK, 5 YIL DAHA UZATILIYOR

Kadın kooperatiflerini teşvik etmek, onların güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla 2023 yılı itibarıyla tamamlanan “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü”, 6 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek imza töreniyle 5 yıl daha uzatılacak. Tören, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Yeni protokolle yapılacak iş birliğinde şu hedefler yer alıyor:

-Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik merkezi ve yerel düzeyde yürütülecek proje, program ve faaliyetlerin desteklenmesi için güçlü iş birlikleri sağlanacak.

-Proje geliştirme-uygulama, ürün geliştirme, satış-pazarlama, teknoloji kullanımı, markalaşma, muhasebe gibi konularda eğitim, danışmanlık ve teknik destek sunmak için gerekli çalışmalar yürütülecek.

-Kadın kooperatiflerinin üretim, satış ve pazarlama konusunda desteklenmesi amacıyla 3 bakanlık dışında diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmalar yapılacak.

- Kadın kooperatifleri arasında ticari iş birliğinin sağlanması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla yeni faaliyetlerde bulunulacak.