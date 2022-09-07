Kadın kooperatiflerine danışmanlık hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın kooperatiflerine, kooperatif hukuku, sosyal güvenlik, muhasebe, ürün geliştirme, markalaşma, pazarlama, e-ticaret gibi konularda destek sağlamak üzere teknik bilgi ve beceriye sahip uzmanlar aracılığıyla danışmanlık hizmeti sunacak.ANKARA (İGFA) - "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile kadınların kooperatifleşmesinin teşvik edilmesi, kadın kooperatifleri ile kadın kooperatifçiliğine ilişkin politika geliştiren ve uygulayan kurumların kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla kadın istihdamının arttırılması ve kadınların güçlenmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projesi, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Sinop, Sivas ve Van illerini kapsıyor.

"DANIŞMAN HAVUZU" OLUŞTURULDU

Kadın kooperatiflerinin ihtiyaç duyduğu kooperatif hukuku, sosyal güvenlik, muhasebe, ürün geliştirme, markalaşma, pazarlama, e-ticaret gibi konularda destek sağlamak üzere teknik bilgi ve beceriye sahip uzmanlarla kadınların bir araya getirilmesi için "Danışman havuzu" oluşturuldu.

Danışman havuzunda, proje illerinde bulunan Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla illerden gelen danışmanlar bir araya geldi. Danışmanlık alacak kooperatiflerin belirlenmesi için objektif kriterler geliştirildi ve kooperatifler tarafından doldurulmak üzere bilgi formu hazırlandı.

Bilgi formu İl Müdürlükleri aracılığıyla tüm kooperatiflere duyuruldu. Hazırlanan puantaj kartına göre kooperatifler için puanlama yapıldı ve danışmanlık alacak kooperatifler belirlendi.

Söz konusu kooperatifler ile ihtiyaç duydukları danışmanlık alanları kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi ve ilgili uzmanlar ile kooperatiflerin eşleştirilmesi sağlandı.

Danışmanlık hizmetinin bu ay verilmeye başlanacağı duyuruldu.