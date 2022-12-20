Kadın Kooperatifleri İzmit’ten seslendi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle düzenlenen Kadın Kooperatifleri Çalıştayı, Dernekler Yerleşkesi'nde başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle 2 gün boyunca devam edecek olan Kadın Kooperatifleri Çalıştayı İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde yoğun katılımla başladı.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Temsilcisi Ayşe Temizbaş, “İnanıyoruz ki bu iki günlük çalışmanın ardından, buradan Türkiye’ye güçlü bir ses çıkacak” dedi.

Kooperatifler ve yerel yönetimler arasında bağı güçlendirmeyi hedefleyen ve moderatörlüğünü Gazeteci Meliha Okur’un yaptığı, Prof. Dr. Aylin Çiğdem’in akademik destek verdiği çalıştaya çok sayıda belediye temsilcisi ve kadın kooperatifi katılım sağladı.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Temsilcisi Ayşe Temizbaş ise, KEDV ailesi gönüllüleri ve paydaşlarıyla 36 yıldır eşitsizliğin ve yoksulluğun olmadığı bir toplum için dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini iyileştirmeleri, ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerini desteklediklerini söyledi.

“İYİ Kİ BİRLİKTEYİZ”

Temizbaş, yaşamlarına dair kararları kendileri vermek istediklerini belirterek, "Bu çalışmanın sürdürülebilir olması çok önemli. Bunun için kadın kooperatiflerinin kendi aralarında kalıcı işbirlikleri geliştirmek, ortak iş yapmak, girişimlerde bulunma becerilerini arttırmak için bölge ve il ağları oluşturuyoruz. Kadınların bu ağlarda bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Bugün ağlarımızda 7 bölge 6 il ağında 600’den fazla kadın kooperatifi birbirleriyle iletişim kuruyor, güçlerini birleştiriyor. Bursa, Ankara, İzmir, Manisa, İstanbul ağlarından kadın arkadaşlarımız buradalar. Evlerinden kilometrelerce uzakta toplumsal cinsiyet rollerinin dayatmalarına karşı kadınların güçlenmesini sağlayarak katılıma, eşitliğe dayalı örgütlü yapı oluşturmak için sorumluluk alıyorlar. Hepsine selam olsun. İyi ki birlikteyiz. Kadın kooperatifleri arasındaki işbirliklerinin yanı sıra yerel yönetimler başta olmak üzere kamu, özel sektör, uluslararası ağlar, sivil toplum ile sürdürülebilir işbirlikleri de kritik öneme sahip" diye konuştu.

AKCAN, “YÜZLERCE KADINA ULAŞTIK”

İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi Kurucusu Başkanı Kadriye Akcan, “Kadın emeğini görünür kılan Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde pandeminin başladığı günlerde üreten 10 kadın ile Çınar Kadın Kooperatifi kuruldu. Başkanımızın aldığı makine ve ham maddeler kullanılarak en büyük ihtiyacımız olan maske dikerek işlerimize başladık. Çınar Kadın Kooperatifi 10 kişi ile başladığı bu yolda 85 kişiye ulaştı. Şuan kadınlarımıza evde iş imkânı sunuyoruz. Yüzlerce kadına ulaşarak bu gururu yaşıyoruz" dedi.

Akcan, kadın istihdamına, büyümeye, gelişmeye yönelik planlarının devam ettiğini belirterk, desteğini bizden esirgemeyen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.